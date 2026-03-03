 В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста | 1news.az | Новости
В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Фаига Мамедова09:33 - Сегодня
В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Шарифзаде в Ясамальском районе.

Агаев Эльнур Эльшан оглу (2000 г. р.), находясь за рулем автомобиля марки BYD, сбил Вахабова Натига Вели оглу (1975 г. р.), который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. В результате столкновения Н. Вахабов скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

