Создан портал высококвалифицированных мигрантов

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана презентовала "Портал высококвалифицированных мигрантов".

Как передает Report, начальник ГМС Вусал Гусейнов, рассказывая о портале, сообщил, что иностранцы, желающие принять участие в "Программе высококвалифицированных мигрантов", могут зарегистрироваться на портале и подать заявку в электронном виде, указав данные об образовании, опыте работы, знании иностранных языков и другую информацию:

«Портал представлен по адресу www.pass.gov.az, что является аббревиатурой английского эквивалента фразы "ваш путь в Азербайджан для истории успеха" (your Path to Azerbaijan for Success Story). Следует отметить, что pass - это также термин, используемый в сфере миграции, означающий "пропуск", "разрешение". Помимо азербайджанского языка, портал работает также на турецком, английском и русском языках".

Глава службы подчеркнул, что иностранным гражданам, чьи заявления будут одобрены и которым будет присвоен статус высококвалифицированных мигрантов, предоставляется ряд преимуществ, связанных с проживанием и трудовой деятельностью в Азербайджане.

"Портал также создает новые возможности для предпринимателей, работающих в Азербайджане: работодатели могут регистрироваться и запрашивать информацию об иностранных специалистах в интересующих их сферах, а также получать необходимую информацию".

Отметим, что "Программа высококвалифицированных мигрантов" учреждена Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.