С этой даты в Азербайджане стартует отопительный сезон

С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.

Как сообщили в ОАО «Азеристиликтеджхизат», в настоящее время теплом обеспечено 3871 жилое здание, в том числе около 185 тыс. квартир, а также 449 образовательных учреждений (детские сады и школы), 152 медучреждения, 2224 социальных и хозяйственных объекта, передает 1news.az.

Отопительный сезон «Азеристиликтеджхизат» в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.

Для теплоснабжение 9 горных районов (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамаха) были введены в эксплуатацию 39 котельных и один отопительный пункт.