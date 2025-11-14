Бывший футболист сборной Азербайджана прокомментировал свое отстранение от футбола

Бывший игрок сборной Азербайджана Мерт Челик прокомментировал свое отстранение от футбола в связи с участием в азартных играх.

Футболист клуба «Сивасспор» опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность.

«Я глубоко обеспокоен этой темой, в связи с которой в последнее упоминается мое имя, что наносит ущерб моей репутации. Сейчас я расплачиваюсь за то, что в юном возрасте зарегистрировался на букмекерском сайте. Трудно выразить словами стыд, который я испытываю перед семьей, близкими и всеми жителями Сиваса из-за этой ситуации. Тем не менее то, что я получил самое мягкое наказание, хоть немного меня утешает», - написал спортсмен.