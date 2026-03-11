Нариман Ахундзаде провел первую тренировку с новой командой в США – ФОТО – ВИДЕО
21-летний футболист Нариман Ахундзаде вышел на первую тренировку в США в составе американского футбольного клуба Columbus Crew.
«Я присоединился к Columbus Crew и счастлив быть здесь», - заявляет Н.Ахундзаде в видео, размещенном на официальных страницах его нового футбольного клуба в социальных сетях.
Отметим, что Нариман Ахундзаде является самым дорогим азербайджанским футболистом в истории.
