Игрок сборной Азербайджана отстранён от футбола за участие в ставках

Футболист сборной Азербайджана Мерт Челик привлечён к ответственности за участие в ставках.

Как сообщает apasport.az, об этом заявили в Турецкой футбольной федерации (TFF).

Профессиональный дисциплинарный комитет по футболу (PFDK) объявил, что футболист выступающего в Первой лиге «Сивасспора» Мерт Челик отстранён от участия в матчах сроком на 45 дней.

Отметим, Мерт Челик сыграл за сборную Азербайджана всего один матч — товарищескую встречу с Беларусью (0:2) в 2025 году.

Ранее футболист выступал за молодёжную сборную Азербайджана (U-21), а также за клубы «Нефтчи» и «Сабах».

Всего, по данным Турецкой футбольной федерации, за участие в ставках были наказаны 102 футболиста.