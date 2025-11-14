 Лейла Алиева посетила семью шехидов в Мингячевире, ознакомилась с рядом социальных учреждений - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева посетила семью шехидов в Мингячевире, ознакомилась с рядом социальных учреждений - ФОТО

First News Media11:10 - Сегодня
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 13 ноября посетила Мингячевир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках поездки Лейла Алиева сначала посетила семью шехидов братьев Ахмедовых, отдавших свою жизнь за Родину. Она почтила память шехидов, побеседовала с их матерью Севиндж Ахмедовой, поинтересовалась жизнью и боевым путем ее героических сыновей, а также заботами и потребностями семьи.

Братья Али и Ислам Ахмедовы пали смертью геров в один день во время Отечественной войны. Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Али Ахмедов был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Отчизну», «За освобождение Суговушана» и «За освобождение Лачина», а Ислам Ахмедов – орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Отчизну», «Отважный боец» и «За освобождение Суговушана».

Затем Лейла Алиева посетила Центр пенсионеров Yaşa. В центре люди пенсионного возраста занимаются различными видами рукоделия, декоративно-прикладного искусства и другими видами творчества, для них регулярно организуются просветительские и культурные мероприятия. Лейла Алиева тепло побеседовала с пожилыми людьми, посмотрела выполненные ими поделки, была проинформирована о содержании занятий и планах дальнейшей деятельности центра.

В рамках поездки Лейла Алиева посетила Мингячевирский детский неврологический санаторий. Здесь на постоянной основе проходят лечение и реабилитацию около 20 детей. Была предоставлена подробная информация о созданных в учреждении условиях, организации медицинских услуг и программах реабилитации для детей. Лейла Алиева поинтересовалась состоянием здоровья маленьких пациентов, побеседовала с врачами и медицинским персоналом, пожелала им успехов в работе. Лейла Алиева передала в дар Детскому неврологическому санаторию различное оборудование для реабилитации ног и рук, в том числе роботизированные реабилитационные перчатки, а также различные терапевтические приборы.

Затем Лейла Алиева посетила одиннадцатилетнюю музыкальную школу номер 1 имени Узеира Гаджибейли в Мингячевире. Лейла Алиева ознакомилась с ходом учебного процесса по обучению игре на таре, кяманче, аккордеоне, побывала и в других классах, а также была проинформирована об успешном участии учеников школы в различных местных и международных конкурсах. Было отмечено, что в музыкальной школе, история которой насчитывает более 70 лет, проводится обучение по специальностям «фортепиано», «скрипка», «тар», «аккордеон», «кяманча», «нагара» и «ханенде». Учебное заведение, находящееся в ведении Министерства культуры, с 2011 года функционирует как одиннадцатилетняя музыкальная школа. В настоящее время в школе обучается более 600 учеников. Лейла Алиева передала в дар учебному заведению более 30 необходимых музыкальных инструментов – тар, кяманчу, аккордеон, скрипку, рояль, фортепиано и др.

Затем в актовом зале школы учащиеся представили концертную программу.

