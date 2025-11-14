Армянское националистическое и реваншистское лобби в США - комитет «Ай дата» и аффилированная с ним структура «A New Policy» запустили очередную антиазербайджанскую кампанию, пытаясь навязать Вашингтону и партнерам свою давно обесцененную и откровенно маргинальную повестку.

Маскируя политические комплексы под заботу о «миротворчестве», эти структуры в очередной раз доказали: их цель - не безопасность и стабильность, а сохранение собственной токсичной актуальности на международной арене.

Так, «Ай дата» при АРФ «Дашнакцутюн» совместно с «A New Policy» сформировали блок из 18 американских организаций, выступив против включения Азербайджана в планируемые Международные силы безопасности (ISF) для Газы.

Почему кампания против Азербайджана запущена именно сейчас?

Для начала важно отметить, что сама идея участия Азербайджана в многонациональной миссии для Газы появилась после предложения США Баку присоединиться к формирующимся стабилизационным силам. Это миссия, которая не является классической «операцией ООН», но представляет собой международную коалицию, назначение которой - обеспечить безопасность на территории после прекращения боевых действий, содействовать гуманитарной помощи и предотвратить эскалацию.

Стоит отметить, что любое потенциальное участие в подобных инициативах рассматривается исключительно на основе мандата СБ ООН, то есть с международной легитимностью и четким юридическим контуром.

Но армянские националистические круги видят угрозу не в самой миссии, а в том, что Азербайджан воспринимается как государство, способное участвовать в глобальных инициативах наравне с ведущими мировыми игроками.

Почему армянские структуры так агрессивно выступили против?

Армянское лобби поспешило распространить заявление, в котором обвинило Баку в «этнической чистке» в Карабахе и в «тесном военном сотрудничестве» с Израилем, назвав эти факторы «несовместимыми» с миротворческой миссией.

Формально - это попытка придать своим привычным тезисам новый формат. По сути же, очередная попытка демонизировать Азербайджан с целью сорвать его участие в международной инициативе, которая способна укрепить позиции Баку в исламском мире и повысить его международный авторитет.

Риторика «Ай дата» давно превратилась в набор заезженных шаблонов. Ни одно их утверждение не признано ни ООН, ни международными инстанциями, ни ведущими державами. Более того, «этническая чистка» - миф, который распадается на фактах. Азербайджан обеспечил безопасный выезд тех армян Карабаха, кто не пожелал интегрироваться.

Сотрудничество с Израилем охватывает не только оборонную сферу, но и технологии, энергетику, медицину, инновации. Армянская попытка представить это сотрудничество как «угрозу» - элемент дешевой пропаганды, рассчитанной на аудиторию, не знакомую с реальной региональной повесткой.

Азербайджан также имеет сбалансированную позицию по Палестине. Баку занимает четкую позицию по вопросу создания Палестинского государства, неоднократно отправлял гуманитарную помощь в Газу и призывал к прекращению насилия. Азербайджан - одно из немногих государств, сохранивших устойчивые отношения и с Израилем, и с Палестиной.

Этого армянские структуры никак не могут переварить, ведь это разрушает их главный нарратив - представить Азербайджан в негативном свете перед арабским миром.

Настоящая причина паники армянского лобби – страх перед тем, что участие Азербайджана в ISF станет символом: признания глобального авторитета Баку, укрепления его позиций в мусульманском мире, превращения Азербайджана в одного из ключевых акторов международной безопасности.

Для армянского лобби, давно пребывающего в состоянии упадка, этот сценарий означает очередное поражение. Поражение идеологическое, политическое и психологическое.

Потому что каждый новый шаг Азербайджана в глобальной политике автоматически усиливает контраст с деградирующими реваншистскими структурами, существующими только за счет антиазербайджанской риторики.

АРФ «Дашнакцутюн» - партия, потерявшая влияние даже в самой Армении, за границей пытается удержаться за счет истерических заявлений и обвинений, которые уже давно никого не убеждают.

Миротворчество как зеркало реальной ответственности

Азербайджан неоднократно демонстрировал свою способность участвовать в международных миссиях в Косово, Ираке, Афганистане. Азербайджанские миротворцы проявляли дисциплину, профессионализм, уважение к местному населению, строгий нейтралитет.

Это делает Баку естественным кандидатом для участия в миссиях, требующих сдержанности, баланса и тонкого понимания региональных реалий.

Предложение о включении Азербайджана в ISF - это не политический жест, а признание его надежности как партнера. Это оценка опыта, а не результат лоббирования.

Именно поэтому армянские националисты пытаются сорвать участие Баку: для них недопустимо, чтобы Азербайджан ассоциировался с миром, стабильностью и ответственностью, ведь это разрушает их стратегию демонизации.

Сегодня армянское лобби играет против мира, а не за мир. Инициатива «Ай дата» - не про Газу, не про безопасность и уж точно не про «миротворчество». Это - попытка не допустить, чтобы Азербайджан получил еще один международный успех. Это - страх перед новой реальностью, где Азербайджан становится ключевым актором международной политики, а армянские реваншистские структуры - лишь маргинальной тенью прошлого.

Мир меняется. Политический ландшафт от Ближнего Востока до Южного Кавказа меняется. Меняются и критерии влияния. Сегодня решает не тот, кто громче жалуется, а тот, кто способен действовать. И в этой новой реальности Азербайджан - страна, строящая мосты, предлагающая решения, участвующая в глобальной ответственности.

В то время как армянское лобби остается символом прошлого - мира иллюзий, обвинений и реваншистских фантазий.