Угнал машину и сам же остался под его колесами: стали известны подробности смерти подростка в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые детали, связанные со смертью подростка в Гяндже.

Как сообщает Oxu.Az, местный житель Аладдин Фарзалиев (1997 г.р.) на автомобиле ВАЗ-2107 намеренно сбил Азиза Гурбанова (2009 г.р.).

Согласно предварительной информации, за несколько часов до происшествия А.Гурбанов угнал машину А.Фарзалиева. Из-за этого между ними возник спор.

Во время спора А.Гурбанов ударил А.Фарзалиева ножом в бедро, а затем камнем по голове. После этого подросток скрылся с места происшествия.

Затем автомобиль, за руль которого сел А.Фарзалиев, сбил шедшего по дороге А.Гурбанова. Подросток, оказавшийся зажатым между забором дома и транспортным средством, получил тяжелые травмы. Он скончался по дороге в больницу.

А.Фарзалиев после происшествия добровольно сдался полиции.

По данному факту продолжается расследование.

