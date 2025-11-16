 Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:17 - Сегодня
Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) выступили с совместным заявлением в связи с минным инцидентом, произошедшем 16 ноября на освобожденной от оккупации территории села Сырхавенд Агдеринского района.

Как передает 1news.az, в заявлении указано, что что житель села Барда Натиг Намиг оглу Алиев, 1990 года рождения, получил ранение в ногу в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории.

По данному факту в Агдеринской районной прокуратуре ведется расследование.

ANAMA, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура в очередной раз призвают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности, и не заходить в незнакомые места.

16:46

В Агдеринском районе произошел минный инцидент.

Житель села Кялянтярли Бардинского района Алиев Натиг Намиг оглу подорвался на мине в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Пострадавший доставлен в диагностическое отделение Бардинской городской центральной больницы Барды, где его прооперировали.

По факту начато расследование.

