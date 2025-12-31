Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами. Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой», - отметил глава государства.