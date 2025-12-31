 В Кяльбаджаре впервые за 32 года организовано новогоднее торжество - ФОТО | 1news.az | Новости
В Кяльбаджаре впервые за 32 года организовано новогоднее торжество - ФОТО

First News Media23:00 - 31 / 12 / 2025
Впервые после освобождения Кяльбаджарского района от оккупации здесь состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, состоявшееся при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики и Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе, было направлено на создание праздничного настроения для семей и детей, проживающих на территории района, а также укрепление чувства солидарности и единства.

В рамках мероприятия в первом жилом квартале города была украшена новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки. Продолжавшееся под музыкальное сопровождение праздничное торжество доставило детям чувство большой радости. Дети, которые не смогли принять участие в мероприятии, также не остались без внимания: Дед Мороз навестил их дома и раздал новогодние подарки.

