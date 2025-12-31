 В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО | 1news.az | Новости
В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО

First News Media22:20 - Сегодня
В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО

В парке «Гюллю баг» города Шуша по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года был проведен праздничный концерт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, радость жителей, праздничное настроение, звучащие музыкальные мелодии сделали концерт еще более красочным. Аплодисментами были встречены песни, исполненные Заслуженным артистом Илькином Ахмедовым, обладающей мелодичным голосом Гюнай Имамвердиевой и певцом Мабудом Ахмедовым, а также музыкальные произведения в исполнении трио «Карабах». Появление Деда Мороза и Снегурочки вызвало радость у детей.

