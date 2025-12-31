В Баку спасатели вызволили пожилого мужчину, упавшего в 5-метровый в колодец - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в поселке Говсан Сураханкого района столицы гражданин оказался в беспомощном состоянии.

В связи с полученной информацией на место незамедлительно были направлены спасатели Специальной службы спасения при МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия выяснилось, что Яриев Гылычхан Джафар оглу, 1960 года рождения, упал в колодец глубиной примерно 5 метров, получив травмы различной степени тяжести и оставшись в беспомощном состоянии.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли Г.Яриева из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.