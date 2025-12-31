Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

В Баку реализуются комплексные меры по повышению уровня общественной безопасности.

Об этом говорится в репортаже Euronews, посвященном Баку.

Отмечается, что благодаря современным технологиям, слаженной работе полиции и активному участию общественности, в столице наблюдается низкий уровень преступности. Применение инновационных решений в сфере безопасности постепенно расширяется, отмечают официальные источники.

По словам сотрудницы МВД Сервиназ Рамазановой, количество преступлений на 100 тысяч человек значительно ниже, чем в ряде других столиц, а уровень раскрываемости правонарушений достигает 85–90%. Умные транспортные системы, широкая сеть камер наблюдения и другие механизмы безопасности функционируют круглосуточно.

В ведомстве также подчёркивают значение обратной связи с гражданами и организациями в обеспечении общественного порядка. Жители и гости города отмечают атмосферу безопасности и комфорта.

Турист из Китая заявил, что Баку отличается высоким уровнем безопасности и дружелюбной атмосферой, а директор Европейской школы Азербайджана Франческо Банчини подчеркнул, что страна остаётся безопасной для посещения на протяжении всей его жизни.

Все предпринимаемые меры способствуют укреплению международного имиджа Баку как безопасной, открытой и гостеприимной столицы.