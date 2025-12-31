ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля

Государства — члены Европейского союза планируют принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, новый пакет будет включать дополнительные ограничения в энергетическом и банковском секторах.

Кроме того, ЕС намерен усилить контроль за обходом действующих санкций, а также ввести запреты на въезд в Европейский союз и меры по замораживанию активов в отношении ряда физических и юридических лиц.