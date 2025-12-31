В Гёйчае столкнулись два автомобиля, погиб 7-летний ребёнок, 6 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 16:00 в районе села Мырты Гёйчайского района столкнулись автомобили марки «VAZ-2106» и «Mercedes».

По информации АПА, в результате происшествия пострадали шесть человек: Раоф Хагвердиев (1998 г.р.), Кярим Масимов (1995 г.р.), Орхан Масимов (2020 г.р.), Айхан Масимов (2020 г.р.), Иса Алиев (2000 г.р.) и Логман Алиев (2006 г.р.).

7-летний Нихат Масимов скончался от полученных травм.

Как сообщили в региональной группе Службы по связям с общественностью МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

17:50

В Гёйчае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через село Мырты района.

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2106 пять человек, двое из которых несовершеннолетние, получили различные телесные травмы тяжелой степени. Пострадавшие были немедленно доставлены в Центральную больницу Гёйчайского района на машине скорой помощи.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов района. Причины происшествия выясняются.