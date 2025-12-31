 Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

First News Media21:40 - Сегодня
Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос перенёс операцию на сердце в клинике Сан-Паулу, сообщает журналист Мельчор Руис в соцсети X.

По данным источников, экс-футболист обратился к врачам из-за тромба в ноге. При дальнейшем обследовании, включая МРТ, выявилась серьёзная проблема с сердцем. Первоначально планировавшаяся на 40 минут операция по установке катетера затянулась почти на три часа из-за осложнений, но прошла успешно.

Сейчас 52-летний Роберто Карлос вне опасности и остаётся под наблюдением врачей.

За карьеру он выступал за бразильские «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид», турецкий «Фенербахче», российский «Анжи» и индийский «Дели Дайнамос». Основную часть карьеры провёл в «Реале» и сборной Бразилии, с которой стал чемпионом мира в 2002 году.

Поделиться:
418

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

Общество

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

В мире

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям вручены праздничные подарки ...

Спорт

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Зимняя задача «Карабаха» на Лигу чемпионов

Всемирная федерация карате рассказала о Рафаэле Агаеве: 8 фактов о легенде мирового карате - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Месси может вернуться в «Барселону»?

Всемирная федерация карате рассказала о Рафаэле Агаеве: 8 фактов о легенде мирового карате - ФОТО

Такая памятная футбольная осень - ФОТО

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Последние новости

В Кяльбаджаре впервые за 32 года организовано новогоднее торжество - ФОТО

Сегодня, 23:00

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

Сегодня, 22:40

В Шуше по случаю Дня солидарности и Нового года организован концерт - ФОТО

Сегодня, 22:20

Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

Сегодня, 22:00

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Сегодня, 21:40

В Баку спасатели вызволили пожилого мужчину, упавшего в 5-метровый в колодец - ВИДЕО

Сегодня, 21:30

В Гёйчае столкнулись два автомобиля, погиб 7-летний ребёнок, 6 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

В Турции обнаружено тело одного из трёх человек, пропавших после схода лавины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:42

11 миллионов граждан Украины выехали за границу

Сегодня, 20:30

Поддельные запчасти снижают производительность автомобиля и наносят ущерб водителю — ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

Сегодня, 19:40

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям вручены праздничные подарки - ФОТО

Сегодня, 19:20

Посол Израиля поздравил азербайджанский народ на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

Сегодня, 18:30

Устранены последствия падения дерева из-за сильного ветра в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:15

По инициативе Лейлы Алиевой в Бакинском зоопарке организовано праздничное мероприятие для детей - ФОТО

Сегодня, 17:35

Эми Карлон: США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

Сегодня, 17:14

ВВП на душу населения в Азербайджане вырастет почти вдвое к 2040 году

Сегодня, 17:10

Мардан Кязимов и Назрин Наджафова впервые станут родителями - ВИДЕО

Сегодня, 16:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43