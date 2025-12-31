Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос перенёс операцию на сердце в клинике Сан-Паулу, сообщает журналист Мельчор Руис в соцсети X.

По данным источников, экс-футболист обратился к врачам из-за тромба в ноге. При дальнейшем обследовании, включая МРТ, выявилась серьёзная проблема с сердцем. Первоначально планировавшаяся на 40 минут операция по установке катетера затянулась почти на три часа из-за осложнений, но прошла успешно.

Сейчас 52-летний Роберто Карлос вне опасности и остаётся под наблюдением врачей.

За карьеру он выступал за бразильские «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид», турецкий «Фенербахче», российский «Анжи» и индийский «Дели Дайнамос». Основную часть карьеры провёл в «Реале» и сборной Бразилии, с которой стал чемпионом мира в 2002 году.