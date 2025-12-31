 Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году | 1news.az | Новости
Нетаньяху обсудил с Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году

19:40 - Сегодня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность нанесения удара по Ирану в 2026 году.

Информацию об этом распространил портал «Axios».

Сообщается, что, по словам одного американского чиновника и ещё двух источников из США, знакомых с деталями встречи, Биньямин Нетаньяху во время встречи с Дональдом Трампом 29 декабря в штате Флорида поднял вопрос о возможном повторном ударе по Ирану.

Напомним, президент США заявил СМИ перед встречей с премьер-министром Израиля, что в случае попыток Тегерана возобновить ядерную программу США готовы вновь нанести удар по Ирану.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что направил письма главам внешнеполитических ведомств различных стран в связи с последними угрозами президента США Дональда Трампа.

