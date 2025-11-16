Азербайджан завоевал свою первую в истории медаль Дефлимпийских игр

Азербайджан завоевал свою первую в спортивной истории медаль Дефлимпийских игр на XXV летних Дефлимпийских играх, проходивших в Японии.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты населения, медаль завоевал спортсмен Джошгун Алиев, выступавший в весовой категории 60 кг в соревнованиях по дзюдо.

В первый день соревнований по дзюдо наш дефлимпиец, впервые вышедший на татами, вышел в финал, победив в 1/8 финала Чхве Джунхо из Южной Кореи, в 1/4 финала Йосипи Тонзетича из Хорватии и в полуфинале Альберта Герхардхёйса Хендрика Вестероффа из Нидерландов.

Хотя Джошгун Алиев уступил в решающем поединке своему сопернику Дантасу Педро из Бразилии, он вошел в историю как первый дефлимпиец в истории Азербайджана, завоевавший серебряную медаль Дефлимпийских игр.

На церемонии награждения вице-президент Международного спортивного комитета Дефлимпийских игр Ютака Осуги вручил медаль нашему спортсмену.

Впервые на XXV летних Дефлимпийских играх, которые продлятся до 26 ноября, нашу страну представляют 20 спортсменов в 6 видах спорта. В играх примут участие более 3000 спортсменов.

Следует отметить, что Дефлимпийское движение служит развитию спорта среди людей с нарушениями слуха.

Дефлимпийские игры — второе старейшее международное мультиспортивное мероприятие в мире.