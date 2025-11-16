Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии послужит укреплению взаимодействия на обширном географическом пространстве

Хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве», - подчеркнул глава государства.