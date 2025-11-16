Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства»

«Мысли, высказанные господином Президентом Ильхамом Алиевым 13 ноября в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана относительно Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, наглядно отражают роль Азербайджана в регионе и сущность формирующегося стратегического сотрудничества с братскими странами».

Об этом в своём заявлении для прессы сказал депутат Милли Меджлиса Камаледдин Гафаров.

По мнению депутата Милли Меджлиса, интенсивность политических связей с государствами Центральной Азии в последние годы обусловлена не только дипломатической необходимостью, но и опирается на такие глубокие корни, как общая история, культура, религиозно-нравственные узы.

«Разумеется, для Азербайджана последовательное участие в этой платформе является как демонстрацией региональной солидарности, так и выражением адаптации к новому геополитическому устройству, складывающемуся по всему Каспийскому бассейну. Сегодня Каспийское море — это не просто водный объект на географической карте, а стратегическая артерию всего региона. Политические, экономические и транспортные связи, формируемые через это море, относятся к числу ключевых элементов, определяющих целостность региона и его будущие развитие.

То обстоятельство, что за последние три года руководители государств Центральной Азии совершили около 30 визитов в Азербайджан, а господин Президент Ильхам Алиев в свою очередь 13 раз посетил эти страны, наряду с демонстрацией масштаба дипломатической активности, свидетельствует и о устойчивости взаимного доверия. Особое внимание, которое глава государства уделяет геостратегическому значению Среднего коридора, показывает, что Азербайджан является не только транспортным узлом, но и важным субъектом принятия решений в евразийской логистической системе.

Ожидания от 7-й Консультативной встречи, которая проходит в Ташкенте, подтверждают переход сотрудничества нашей страны с Центральной Азией на более системный и долгосрочный этап развития».

Продолжая свою мысль, К. Гафаров, коснувшись азербайджано-узбекских отношений, отметил, что эти связи являются не просто частью регионального сотрудничества, а в целом образцовой моделью партнёрства внутри Тюркского мира: «Господин Президент Ильхам Алиев в своём интервью особо подчёркивает, что двусторонние отношения вышли на уровень союзничества и что это углубление опирается как на политическое доверие, так и на личную дружбу между лидерами. Рост экономико-торговых связей, объём торгового оборота, который за последние годы приблизился к двукратному увеличению, а также расширение инвестиционных проектов ещё более укрепляют реальное содержание этих отношений.

В транспортно-логистической сфере Азербайджан, будучи одним из основных участников Среднего коридора, формирует надёжную транзитную платформу для Узбекистана и других стран Центральной Азии. В энергетическом сотрудничестве линия на зелёную энергетику и региональную интеграцию открывает новые перспективы.

Реализуемые в культурно-гуманитарной сфере проекты, города-побратимы, дни культуры и совместные спортивные инициативы ещё больше укрепляют узы между народами. Из заявлений господина Президента по этим направлениям ясно следует, что азербайджано-узбекские отношения — это не только межгосударственное сотрудничество, но и стратегическая модель будущего, основанная на нерушимой духовной солидарности двух братских народов».