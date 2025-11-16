 Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства»

First News Media15:25 - Сегодня
Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства»

«Мысли, высказанные господином Президентом Ильхамом Алиевым 13 ноября в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана относительно Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, наглядно отражают роль Азербайджана в регионе и сущность формирующегося стратегического сотрудничества с братскими странами».

Об этом в своём заявлении для прессы сказал депутат Милли Меджлиса Камаледдин Гафаров.

По мнению депутата Милли Меджлиса, интенсивность политических связей с государствами Центральной Азии в последние годы обусловлена не только дипломатической необходимостью, но и опирается на такие глубокие корни, как общая история, культура, религиозно-нравственные узы.

«Разумеется, для Азербайджана последовательное участие в этой платформе является как демонстрацией региональной солидарности, так и выражением адаптации к новому геополитическому устройству, складывающемуся по всему Каспийскому бассейну. Сегодня Каспийское море — это не просто водный объект на географической карте, а стратегическая артерию всего региона. Политические, экономические и транспортные связи, формируемые через это море, относятся к числу ключевых элементов, определяющих целостность региона и его будущие развитие.

То обстоятельство, что за последние три года руководители государств Центральной Азии совершили около 30 визитов в Азербайджан, а господин Президент Ильхам Алиев в свою очередь 13 раз посетил эти страны, наряду с демонстрацией масштаба дипломатической активности, свидетельствует и о устойчивости взаимного доверия. Особое внимание, которое глава государства уделяет геостратегическому значению Среднего коридора, показывает, что Азербайджан является не только транспортным узлом, но и важным субъектом принятия решений в евразийской логистической системе.

Ожидания от 7-й Консультативной встречи, которая проходит в Ташкенте, подтверждают переход сотрудничества нашей страны с Центральной Азией на более системный и долгосрочный этап развития».

Продолжая свою мысль, К. Гафаров, коснувшись азербайджано-узбекских отношений, отметил, что эти связи являются не просто частью регионального сотрудничества, а в целом образцовой моделью партнёрства внутри Тюркского мира: «Господин Президент Ильхам Алиев в своём интервью особо подчёркивает, что двусторонние отношения вышли на уровень союзничества и что это углубление опирается как на политическое доверие, так и на личную дружбу между лидерами. Рост экономико-торговых связей, объём торгового оборота, который за последние годы приблизился к двукратному увеличению, а также расширение инвестиционных проектов ещё более укрепляют реальное содержание этих отношений.

В транспортно-логистической сфере Азербайджан, будучи одним из основных участников Среднего коридора, формирует надёжную транзитную платформу для Узбекистана и других стран Центральной Азии. В энергетическом сотрудничестве линия на зелёную энергетику и региональную интеграцию открывает новые перспективы.

Реализуемые в культурно-гуманитарной сфере проекты, города-побратимы, дни культуры и совместные спортивные инициативы ещё больше укрепляют узы между народами. Из заявлений господина Президента по этим направлениям ясно следует, что азербайджано-узбекские отношения — это не только межгосударственное сотрудничество, но и стратегическая модель будущего, основанная на нерушимой духовной солидарности двух братских народов».

Поделиться:
141

Актуально

Xроника

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств ...

Политика

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества ...

Общество

Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

Политика

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства»

Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Лидеры стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности и стабильности

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

В посольстве Азербайджана в Украине проведены меры безопасности, территория взята под контроль - ФОТО

Посол России вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Последние новости

AZAL внедрит в Баку систему «умный аэропорт»

Сегодня, 15:35

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой моделью партнёрства»

Сегодня, 15:25

Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Сегодня, 15:10

Аббас Арагчи: Иран не занимается обогащением урана

Сегодня, 15:05

Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере

Сегодня, 14:46

Площадь Каспийского моря сократилась на 36 тысяч квадратных километров

Сегодня, 14:35

Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа

Сегодня, 14:21

Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

Сегодня, 14:08

Лидеры стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности и стабильности

Сегодня, 13:48

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА

Сегодня, 13:39

Председатель COP29 в Белене поделился опытом Азербайджана в сфере «зеленого» перехода

Сегодня, 13:20

Володимир Зеленский: Украина ведет активную работу по закупке природного газа у Азербайджана

Сегодня, 13:14

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы «Азербайджан + Центральная Азия»

Сегодня, 13:13

Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Сегодня, 13:11

Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

Сегодня, 13:09

Хикмет Гаджиев: Азербайджан расширяет горизонты внешней политики

Сегодня, 13:00

COP30: Президент COP29 призвал к достижению цели по климатическому финансированию в $1,3 трлн - ФОТО

Сегодня, 12:31

Какой будет погода в первый день недели?

Сегодня, 12:25

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии - ФОТО

Сегодня, 12:10

Представитель ВОЗ высказался о новом рамочном документе о сотрудничестве в области устойчивого развития между АР и ООН

Сегодня, 12:09
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30