Умер сценарист «Симпсонов»

На 62-м году жизни скончался лауреат премии "Эмми" Дэн МакГрат.

Жизнь известного сценариста оборвал инсульт, сообщили члены семьи СМИ. Дэн МакГрат умер 14 ноября.

"Вчера мы потеряли моего невероятного брата Дэнни. Он был особенным человеком, единственным в своем роде. Невероятным сыном, братом, дядей и другом. Наши сердца разбиты", - написала его сестра Гейл МакГрат в социальных сетях.

Дэн МакГрат родился в 1964 году в Бруклине, окончил среднюю школу Реджис и Гарвардский университет, где был вице-президентом известного юмористического издания The Harvard Lampoon и плодовитым театральным режиссером.

Комик и сценарист также писал сценарии для шоу Saturday Night Live!, за которое был номинирован на премию "Эмми". Но статуэтку он получил за эпизод "Гомер" для "Симпсонов". Среди других его работ - сценарии для анимационных сериалов "Гравити Фолз", "Царь горы", "Супергерои".