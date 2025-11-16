 Умер сценарист «Симпсонов» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Умер сценарист «Симпсонов»

First News Media18:58 - Сегодня
Умер сценарист «Симпсонов»

На 62-м году жизни скончался лауреат премии "Эмми" Дэн МакГрат.

Жизнь известного сценариста оборвал инсульт, сообщили члены семьи СМИ. Дэн МакГрат умер 14 ноября.

"Вчера мы потеряли моего невероятного брата Дэнни. Он был особенным человеком, единственным в своем роде. Невероятным сыном, братом, дядей и другом. Наши сердца разбиты", - написала его сестра Гейл МакГрат в социальных сетях.

Дэн МакГрат родился в 1964 году в Бруклине, окончил среднюю школу Реджис и Гарвардский университет, где был вице-президентом известного юмористического издания The Harvard Lampoon и плодовитым театральным режиссером.

Комик и сценарист также писал сценарии для шоу Saturday Night Live!, за которое был номинирован на премию "Эмми". Но статуэтку он получил за эпизод "Гомер" для "Симпсонов". Среди других его работ - сценарии для анимационных сериалов "Гравити Фолз", "Царь горы", "Супергерои".

Поделиться:
705

Актуально

Спорт

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Xроника

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Политика

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой ...

Xроника

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств ...

В мире

Авианосец США вошел в Карибское море

Израильские военные по ошибке обстреляли миротворцев ООН в Ливане

Умер сценарист «Симпсонов»

Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

«Ваше место будет в сердцах». Трогательные истории погибших турецких военнослужащих

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

В Армении депортируют журналиста провокационного проекта Wargonzo

Володин: РФ признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

Последние новости

Аккаунт аэропорта Дублина в соцсети переименовали в честь футболиста Пэрротта

Сегодня, 22:21

Авианосец США вошел в Карибское море

Сегодня, 22:08

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:48

Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:45

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:2 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:32

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:1 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:18

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

Сегодня, 20:55

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

Сегодня, 20:29

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Сегодня, 20:09

ЧМ 2026: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1

Сегодня, 19:51

Израильские военные по ошибке обстреляли миротворцев ООН в Ливане

Сегодня, 19:35

В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

Сегодня, 19:24

В Баку состоялся Глобальный саммит молодежи 2025 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:17

Умер сценарист «Симпсонов»

Сегодня, 18:58

Азербайджан завоевал свою первую в истории медаль Дефлимпийских игр

Сегодня, 18:39

Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Сегодня, 18:14

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

В соцсетях не одобрили юмористическую сценку о Гурбане Гурбанове - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

Подорвавшемуся на мине жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:19

Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву СПГ из США

Сегодня, 17:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30