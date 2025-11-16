AZAL внедрит в Баку систему «умный аэропорт»

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует внедрить систему "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом сообщил советник президента AZAL Афган Бахышов на проходящем в Баку Глобальном дне молодежи (GYC-25).

По его словам, глобальное развитие технологий оказывает влияние и на авиационную отрасль: "Воздушная навигация сейчас очень широко используется в мире, включая Азербайджан. Сегодня нам нужно больше диспетчеров, специалистов в данном направлении. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий призвано решать текущие задачи точнее, быстрее и с меньшими затратами".

Он добавил, что во многих странах наметился тренд на "умные аэропорты", для создания которых необходимо внедрение ИКТ-решений.

"В настоящее время мы работаем над внедрением системы "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Мы сталкиваемся трудностями, но ИКТ- решения очень помогают нам в этом направлении. К примеру, данные решения могут облегчить контроль и сортировку багажа миллионов пассажиров, что делать вручную очень трудно. В итоге внедрение этой системы неизбежно", - отметил Бахышов.

Он также заявил, что расход топлива самолетами можно снизить за счет расширения применения информационно-коммуникационных технологий.

"Когда самолеты расходуют много топлива, в определенном смысле загрязняется и окружающая среда. Поэтому процесс заправки также требует внедрения ИКТ-решений, которые помогут нам оптимизировать и повысить эффективность деятельности", - отметил Бахышов.

