В соцсетях не одобрили юмористическую сценку о Гурбане Гурбанове - ВИДЕО

Юмористическая сценка о главном тренере "Карабаха" Гурбане Гурбанове в шоу Bu Şəhərdə -Ev Dar спровоцировала неоднозначную реакцию публики.

Номер, представленный заслуженными артистами Рафаэлем Искендеровым и Джошгуном Рагимовым 15 ноября во Дворце Гейдара Алиева, вызвала широкий резонанс в соцсетях.

Мнения разделились: часть аудитории восприняла номер как обычную шутку, в то время как другие начали активно обсуждать уместность подобного изображения известного футбольного специалиста.

Источник: sport1.az