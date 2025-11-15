Дидье Дешам: Наша цель в завтрашнем матче со сборной Азербайджана – победа

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился мнением по поводу предстоящего завтра матча заключительного, 6-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против команды Азербайджана в Баку.

Отвечая на вопрос создаст ли проблему отсутствие Дембеле и Мбаппе на завтрашнем матче, Дешам сказа: "Тут также нет Дуэ и других. Но мы вышли на ЧМ, и это нас успокаивает. Завтра у нас будет 22 футболиста. Перед нами же есть очень энергичная команда. Но мы сделаем все возможное. Потому что наша цель – победа".

Что касается того, кто выйдет на поле вместо травмированных футболистов франзузской команды, главный тренер отметил, что "хотя нет троих, есть 22 футболиста, находящихся в Баку. И все они могут сыграть. На сегодняшней тренировке также будут присутствовать все. Конечно, есть усталость, но мы вовремя прибыли в Баку и отдохнули".

Источник: azerisport.com