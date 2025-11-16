В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии - ФОТО - ВИДЕО

16 ноября в столице Узбекистана Ташкенте состоялась 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил главу нашего государства.

Участники мероприятия сделали совместное фото.

Выступая на встрече, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня поистине исторический день для братских народов. «Мы принимаем принципиальные решения о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника. Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника», - сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что усиление солидарности и стремление к общему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе. «Усилилось взаимодействие форматов «Центральная Азия+». Регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках. Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе», - добавил глава Узбекского государства.

«Сегодня мы приняли историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника», - сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он выразил уверенность в том, что в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, в свою очередь, подчеркнул, что его страна поддерживает инициативу по присоединению Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного члена. «Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии состоялся. Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной в своем роде площадкой, где не только обсуждаются имеющиеся проблемы в нашем регионе, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения», - отметил Президент Кыргызстана.

«Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона», - сказал Садыр Жапаров, добавив, что строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. «В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», - подчеркнул он.

Поздравляя нашу страну с присоединением к формату консультативных встреч, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал: «Поздравляю уважаемого Ильхама Гейдар оглу Алиева со вступлением Азербайджанской Республики в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Отрадно, что наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов. Она сбалансирована и демонстрирует стремление к развитию растущих интересов стран региона».

Выступивший на мероприятии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил главу нашего государства с присоединением Азербайджана к консультативным встречам в качестве полноправного участника.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал: «А сейчас, с вашего позволения, слово предоставляется Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдар оглу Алиеву. Пожалуйста, Ильхам Гейдар оглу».

Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Дорогие друзья,

Прежде всего, выражаю глубокую благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за приглашение принять участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Благодарю узбекскую сторону за традиционное гостеприимство.

Узбекистан под мудрым руководством моего брата Шавката Миромоновича Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания. Большой международный авторитет, эффективные экономические реформы, масштабные проекты в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства вывели Узбекистан на лидирующие позиции в регионе. Узбекистан благодаря каждодневной заботе Президента находится среди ведущих спортивных держав мира. Последние летние Олимпийские игры это отчетливо показали. Шавкат Миромонович не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу. Будучи дальновидным политиком, Шавкат Миромонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Еще раз, уважаемый Шавкат Миромонович, большое Вам спасибо за все.

Вчера мы посетили Центр исламской цивилизации. Созданный по инициативе Президента Узбекистана, центр является еще одним свидетельством преданности Президента Узбекистана богатому культурному наследию Узбекистана. В то время, когда в некоторых странах растут нападки на нашу религию, исламофобия приобретает системный характер, открытие Центра исламской цивилизации демонстрирует всему миру, что Ислам – это религия созидания, терпимости, дружбы и братства. Выдающиеся представители исламского мира внесли огромный вклад в мировую науку, культуру, и Центр исламской цивилизации это отчетливо показывает. Уверен, что величественный и уникальный по экспозиции Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира.

Уважаемые коллеги, Азербайджан уже в третий раз принимает участие в работе саммитов стран Центральной Азии. В 2023 году по приглашению Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона и в прошлом году по приглашению Президента Казахстана уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева я участвовал в их работе.

Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства.

За последние годы взаимные визиты на высшем уровне приобрели регулярный характер. За последние три года я 14 раз посещал страны Центральной Азии. За этот же период времени мои коллеги посетили нашу страну 23 раза.

Со странами Центральной Азии Азербайджан подписал договоры и декларации о союзничестве и стратегическом партнерстве, о создании совместных инвестиционных фондов. Регулярно проводятся дни культуры, выставки, концерты, что еще больше сближает наши народы, демонстрирует насколько мы близки и как ценим нашу дружбу.

Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера.

После восстановления территориальной целостности и суверенитета наша страна приступила к масштабным работам по возрождению освобожденных территорий. Мы высоко ценим братскую поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в этом вопросе.

В частности, в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев.

В октябре сего года в городе Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана. Все это останется в благодарной памяти азербайджанского народа как свидетельство нашего братства и солидарности.

Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках.

За последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов. Время в пути по коридору значительно сократилось.

Международный порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов.

Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора.

Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект «Цифровой шелковый путь» включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря.

Проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки.

В заключение хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии. Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве. Также хочу поздравить братский Туркменистан с принятием председательства в нашем формате. Спасибо за внимание.

Еще раз поздравив главу нашего государства с присоединением братского Азербайджана к консультативным встречам глав государств Центральной Азии, Президент Шавкат Мирзиёев отметил: «Для нас это действительно большое историческое событие. Еще раз благодарим Вас за слова, сказанные об узбекском народе и проводимых в Узбекистане реформах. Большое спасибо за Ваши высказывания об исламской цивилизации. Действительно, как Вы отметили, это фактор, который мы должны еще больше продвигать. Этот центр – наше общее достижение. Считаю, что в будущем он поможет нам в принятии совместных мер в соответствующем направлении. Еще раз благодарю Вас. Выражаю Вам признательность за содержательное выступление и инициативы, связанные с расширением нашего общего сотрудничества».

Затем было зачитано письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша участникам встречи.

На мероприятии были подписаны принятые на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики и другие документы.