ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Первый тайм отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции завершился со счетом 1:3 в пользу французов.

На дополнительной минуте первого тайма гол забил Кефрен Тюрам.

21:32

Французы забили второй год в ворота Азербайджана на матче отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

На 30-й минуте отличился Манес Аклюш. Счет стал 2:1.

21:18

Сборная Франции сравняла счет в матче с командой Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

На 17-й минуте отличился Жан-Филипп Матета.

21:10

Первый гол был забит в матче Азербайджан-Франция в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Cчёт в матче yа 4-й минуте открыл игрок сборная Азербайджана Ренат Дадашов, безошибочно попав в ворота противника.

21:00

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Байрамова стартовал матч отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу между сборными Азербайджана и Франции.

Как сообщает Report, встречу обслуживает бригада под руководством латвийского арбитра Андриса Трейманиса.

В другом матче группы D Украина встретится с Исландией, игра начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Сборная Франции лидирует в группе с 13 очками, она уже обеспечила себе путевку в финальную стадию ЧМ-2026. Исландия и Украина делят 2-3 позиции с 7 баллами, команда Азербайджана с 1 очком находится на четвертом месте.