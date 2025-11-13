 Ирина Зарецка: Очень рада в третий раз выиграть Исламиаду | 1news.az | Новости
Ирина Зарецка: Очень рада в третий раз выиграть Исламиаду

First News Media00:00 - Сегодня
Ирина Зарецка: Очень рада в третий раз выиграть Исламиаду

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка (68 кг) поделилась своими впечатлениями после победы на Играх исламской солидарности-2025, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает İdman.Biz.

"Я очень рада и горжусь тем, что смогла в третий раз выиграть Исламиаду. Финал был трудным, но я верила в себя и сделала все возможное, чтобы победить", - сказала спортсменка в интервью журналистам.

В финале Зарецка одержала победу над турецкой каратисткой Эдой Эльтемур со счетом 5:3. Ранее она поднималась на высшую ступень пьедестала в 2017 году в Баку и в 2021 году в Конье.

