В Карабахском университете откроется новое направление STEAM

В Карабахском университете со следующего учебного года начнётся подготовка по направлению STEAM как по самостоятельной специальности.

Информацию об этом озвучил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на открытии Международного фестиваля STEAM Азербайджан (SAF 2025), подчеркнув, что интерес к этому формату обучения за последние годы вырос многократно.

По словам министра, количество учащихся, вовлечённых в национальный проект STEAM, увеличилось более чем в 50 раз по сравнению с его начальным этапом. Ведомство намерено обеспечить присутствие STEAM-лабораторий и специализированных классов во всех новых школах, которые строятся в стране.

Проект STEAM Азербайджан на сегодняшний день объединяет свыше 300 тысяч школьников и включает более 400 образовательных учреждений, что делает его одним из крупнейших направлений в системе общего образования.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова