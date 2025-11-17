 На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших | 1news.az | Новости
На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших

First News Media13:38 - Сегодня
На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших

Число погибших в результате тайфунов «Калмаэги» и «Фунг-Вонг», которые последовательно обрушились на Филиппины в первой половине ноября, достигло 297 человек.

Большая часть жертв, 269 человек, приходится на тайфун «Калмаэги», сильнее всего затронувший остров Себу.

«Фунг-Вонг» унес жизни ещё 28 человек в девяти провинциях и одном регионе страны.

Согласно официальным данным, общее число пострадавших составляет 575 человек. Кроме того, 115 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести, и поиск продолжается в нескольких наиболее пострадавших районах.

«Калмаэги» достиг Филиппин 4 ноября, вызвав масштабные наводнения и разрушения. Ливневые осадки затопили районы на острове Себу, а в 53 населённых пунктах был введён режим чрезвычайного положения.

Позднее президент страны Фердинанд Маркос-младший объявил режим национального бедствия, чтобы ускорить распределение ресурсов и координацию спасательных работ.

Супертайфун «Фунг-Вонг», обрушившийся 9 ноября, привёл к эвакуации более 1,4 млн человек. Шквальный ветер повредил линии электропередачи, оставив без электричества около 3 млн потребителей в 12 регионах.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

