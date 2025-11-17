Суд Бангладеш приговорил экс-премьера к смертной казни

Суд Бангладеш вынес заочный смертный приговор бывшему премьер-министру Шейхе Хасине, признав её виновной в преступлениях против человечности.

По данным властей, именно она отдала приказ о жёстком разгоне студенческих протестов, проходивших в стране в прошлом году. Приговор был оглашён без её участия, ибо Хасина покинула Бангладеш в августе 2024 года и с тех пор находится в Индии.

Решение суда прозвучало на фоне подготовки к парламентским выборам, которые ожидаются в начале февраля.

Партия «Авами Лиг», возглавляемая Хасиной в течение многих лет, ранее была отстранена от участия в выборах, что уже вызвало напряжённость в политической среде. На этом фоне новый вердикт может усилить риск уличных протестов и осложнить предвыборную ситуацию.

Обвинительный приговор вынес Международный трибунал по военным преступлениям, внутренний судебный орган Бангладеш, расположенный в Дакке. Заседание проходило при усиленных мерах безопасности.

Суд рассматривал действия правительства Хасины в момент подавления протестов, в ходе которых, по данным следствия, погибли и пострадали студенты, выступавшие против политики тогдашнего кабинета министров.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова