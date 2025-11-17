Глава ЕК выступила со срочным призывом по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение, пишет Reuters.

"Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.

В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, передает РИА Новости.

Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.