СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

Анализ данных с бортового самописца военного самолета Турции, который разбился в Грузии, планируют завершить к концу недели.

Вероятность внешнего вмешательства в катастрофу оценивается как крайне низкая, сообщил колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

«Анализ включает 180 параметров, зарегистрированных в черном ящике. Ожидается, что результаты будут готовы к концу недели», – отметил Сельви.

Источник: aif.ru