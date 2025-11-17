В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета
Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.
Отметим, что 11 ноября военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение в Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 20 военнослужащих, включая членов экипажа.
