В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.

Отметим, что 11 ноября военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение в Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 20 военнослужащих, включая членов экипажа.