Дорожная полиция призывает водителей соблюдать правила обгона

Нарушение правил обгона остается одной из основных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями на дорогах республики.

Причинами таких аварий часто становятся высокая скорость, рискованные маневры и неправильная оценка водителями реальной дорожной обстановки.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям.

Отмечается, что опасный обгон, особенно с выездом на полосу встречного движения, приводит к лобовым столкновениям. В таких случаях сила удара многократно возрастает, поскольку скорости транспортных средств направлены навстречу друг другу, и последствия часто бывают трагическими.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз напоминает водителям, что обгон должен осуществляться только в местах, разрешенных дорожными знаками. Перед выездом на полосу встречного движения необходимо правильно оценить скорость и расстояние до встречных транспортных средств, и этот процесс должен выполняться только после полной уверенности в безопасности.

Не забывайте, что основное условие безопасности на дорогах – это внимание, ответственность и осторожное поведение.

Соблюдение правил - самый простой способ защитить себя и окружающих.