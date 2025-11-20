Дрон с крупной партией наркотиков задержан на границе с Ираном

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана с использованием беспилотного летательного аппарата.

Как передает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу, инцидент произошёл в зоне ответственности пограничного отряда «Гёйтепе».

В ходе операции было изъято 33 килограмма 345 граммов наркотических средств, включая 29 кг 575 г марихуаны, 3 кг 125 г метамфетамина, 565 г опия, 80 г жидкого метадона, а также 6 758 таблеток метадона М-40.

В ГПС заявили, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.