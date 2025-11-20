МАГАТЭ приняло антииранскую резолюцию

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию, требующую от Ирана «немедленно» проинформировать надзорный орган о своих запасах обогащенного урана и статусе подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на закрытом заседании.

Резолюция направлена ​​на обновление и уточнение мандата МАГАТЭ по предоставлению информации об аспектах ядерной программы Ирана, но в резолюции также говорится, что Иран должен оперативно предоставить МАГАТЭ ответы и доступ к ядерным объектам. По завершении 12-дневной войны, развязанной Израилем в июне, Соединенные Штаты нанесли удары по трем крупным иранским ядерным объектам, заявив, что удары уничтожили ядерную программу Ирана.