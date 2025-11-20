Стала известна причина временного ограничения на почтовые отправления из Азербайджана в Америку

С 29 августа текущего года ко всем почтовым отправлениям, содержащим товары, ввозимым в США, независимо от их стоимости, применяются таможенные пошлины, которые должны быть оплачены заранее в стране отправления посылки. Однако поскольку механизм расчета и уплаты пошлин в новом порядке отсутствует, пересылка почтовых отправлений пока невозможна по причинам, не зависящим от ООО «Азерпочт».

Об этом сообщили в ООО «Азерпочт» АЗЕРТАДЖ.

Отмечалось, что ведутся работы по внедрению данного механизма через Систему таможенного декларирования (CDS) Всемирного почтового союза (ВПС).

В случае появления новостей по этому поводу, ООО «Азерпочт» проинформирует об этом общественность.