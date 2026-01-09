На автодороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

На трассе Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

2026/01/08 23:32

Скоростной режим на некоторых полосах на дороге Зыхский круг-Аэропорт снижен до 20 км/ч.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с туманной погодой в Баку внесены изменения в информационных табло скорости.

Одновременно на всех табло активирован предупреждающий сигнал "Туманная погода".