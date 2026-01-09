На автодороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО
На трассе Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
2026/01/08 23:32
Скоростной режим на некоторых полосах на дороге Зыхский круг-Аэропорт снижен до 20 км/ч.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел.
Отмечается, что в связи с туманной погодой в Баку внесены изменения в информационных табло скорости.
Одновременно на всех табло активирован предупреждающий сигнал "Туманная погода".
