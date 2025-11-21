История Сямы Гейдарлы, страдающей почечной недостаточностью, чья жизнь зависит от ежедневной помощи и обследования

В редакцию 1news.az обратилась Сахиба Алиева, мама 18-летней Сямы Гейдарлы, которая страдает почечной недостаточностью и ежедневно борется за жизнь на диализе.

Женщина просит помочь дочери, чья ситуация становится всё более критической.

«Я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к нашей беде. Моей дочери Сяме 18 лет, это самый прекрасный возраст, но она - диализный больной. В 2 года мы узнали, что у неё почечная недостаточность.

В 3 года ей удалили одну почку, а через некоторое время перестала работать и вторая. Благодаря лечению нам удалось продержаться до 12 лет. Тогда врач сказал, что дальше так продолжать нельзя: срочно нужен донор для пересадки почки. Я сама стала донором и отдала свою почку дочери. Но после операции выяснилось, что почка работает плохо. Теперь Сяма ходит на диализ через день, и врач говорит, что ей необходимо интенсивное лечение», - рассказывает Сахиба ханум.

С горечью она отметила, что сама также тяжело больна: «Я живу с одной почкой и не могу много работать. Но выхода нет - я вынуждена работать, чтобы поддерживать жизнь дочери. Работаю уборщицей в кафе: выхожу из дома в 7 утра и возвращаюсь в 11 ночи, весь день мою посуду. Отец дочери полностью не интересуется её состоянием и не помогает».

Мать девочки рассказывает, что только на такси, которое отвозит и привозит Сяму на диализ через день, уходит около 300 манатов в месяц.

«У дочери часто бывают судороги. Врач говорит, что ей необходимо пройти обследование на всех аппаратах, но у меня нет возможности, я истощена. Я сама больна, у меня осталась только одна почка, но бросить работу не могу - я должна заботиться о дочери. Нам нужна помощь по меньшей мере в 2000 манатов, чтобы пройти обследование на всех аппаратах.», - сквозь слёзы рассказала она.

Убитая горем женщина призналась, что, если бы могла, отдала бы Сяме и оставшуюся почку, лишь бы её дочь выздоровела, ведь в самый лучший период своей жизни Сяма вынуждена проводить дни на диализе.

Номер банковской карты: 4169 7388 6288 9197

Телефон для связи: +994 55 534 40 82

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!