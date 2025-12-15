 Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Благотворительность

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:50 - Сегодня
Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Тарана Асланова, мать Али Ахадова, ученика 8 класса, у которого врачи выявили тяжёлое онкологическое заболевание крови.

По словам матери, Али очень привязан к школе и учёбе. Его состояние глубоко переживают одноклассники, друзья и учителя, которые выражают поддержку и распространяют информацию, надеясь помочь семье в этот тяжёлый период.

Как отметила она, первые тревожные симптомы появились, когда у подростка увеличились лимфатические узлы на шее. Врачи предположили, что это может быть связано с перенесённым гриппом. В тот период Али готовился к экзаменам и, как отмечает Тарана ханум, хорошо учится и очень ответственно относится к школе.

«Я решила, что ребёнку нужно спокойствие, чтобы болезнь не помешала его учёбе. Простуда долго не проходила, у него держалась температура, поэтому я повела его к педиатру», - рассказала она.

Во время обследования анализы крови показали серьёзные отклонения, в том числе повышенное количество лейкоцитов. Педиатр направил подростка к специалистам, отметив, что проблема связана с системой кроветворения. После повторных анализов у гематологов состояние подтвердилось как тяжёлое, и врачи приняли решение провести пункцию костного мозга. По результатам исследования был диагностирован Т-клеточный лейкоз, что зафиксировано в медицинских документах.

В настоящее время Али назначена химиотерапия. По словам матери, продолжительность лечения может варьироваться - от нескольких месяцев до восьми, после чего может потребоваться пересадка костного мозга. «Мы пока не знаем, как организм отреагирует на лечение. Возможно, врачи порекомендуют продолжить лечение за границей, в том числе в Турции», - говорит Тарана Асланова.

Она отмечает, что стоимость подобных операций и лечения может достигать порядка 200 тысяч манатов, и в настоящее время у семьи нет возможности собрать необходимую сумму даже для начала процесса лечения за рубежом.

«Ничего не гарантировано, но мы должны бороться и быть готовы к любому развитию событий», - подчёркивает она.

Номер банковской карты: 4169 7388 2664 2286 (Kapital bank)

Телефон для связи: +994 55 935 88 96

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

