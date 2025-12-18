«Любая помощь - это шанс на жизнь»: 15-летней Шахане срочно требуется поддержка в борьбе с раком крови - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az с криком о помощи повторно обратилась Эльяна Баширова.

Ее 15-летняя дочь Шахана находится на грани жизни и смерти, ведя отчаянную борьбу с острым лимфобластным лейкозом.

Сегодня каждый день для этой семьи - испытание на прочность. В данный момент девочка находится в турецкой клинике Emsey Hospital, где врачи делают все возможное, но болезнь наносит новые жестокие удары.

«Состояние дочери крайне тяжелое. У Шаханы возникли серьезные осложнения: она потеряла зрение на 90% и теперь почти ничего не видит. Кроме того, у нее отказали ноги - моя девочка больше не может ходить», - рассказывает убитая горем мать.

Единственная надежда остановить ухудшение состояния сейчас - срочный курс лучевой терапии. Цена этой надежды 10 000 манатов. Благодаря добрым людям, семье уже удалось собрать 3 000 манатов, но оставшиеся 7 000 манатов остаются неподъемной суммой для одинокой мамы, чьи ресурсы полностью истощены долгой борьбой.

Эльяна Баширова с болью и надеждой обращается ко всем, в чьем сердце живет сострадание:

«Я умоляю вас, помогите мне спасти моего ребенка. Мы прошли долгий путь, и сейчас нам нельзя останавливаться. Каждое ваше пожертвование, любая помощь - это шанс для Шаханы снова увидеть мир и сделать свой первый самостоятельный шаг».

Номер банковской карты: 4098 5844 6524 2699

Телефон для связи: +994 55 730 34 76 (whatsapp)

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!