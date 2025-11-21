В Тебризе прошел вечер памяти народного артиста Рамиза Гулиева – ФОТО

В Тебризе прошел вечер памяти, посвященный выдающемуся мастеру мугама, корифею национального искусства, легендарному таристу, кавалеру государственных орденов «Шараф», «Шохрат», лауреату Государственной премии, профессора, народному артисту Азербайджана Рамизу Гулиеву, ушедшему из жизни в октябре 2025 года.

Цель мероприятия - почтить музыкальное наследие и вновь вспомнить жизненный путь народного артиста. На мероприятии отмечалось, что Рамиз Гулиев был не просто виртуозным исполнителем на таре - он являлся одним из выдающихся деятелей искусства, благодаря которому азербайджанская музыка получила признание во всём мире.

В ходе гастролей в странах Европы, Америки и Азии он широко популяризировал азербайджанскую музыку, в особенности искусство тaрa. Особая интерпретация произведений зарубежных композиторов и уникальная манера исполнения были выделены как важные особенности его художественного пути.

Важным моментом вечера стало воспоминание о том, что выдающийся поэт Мухаммед Хусейн Шахрияр (азербайджанский поэт, живший в Иране, писавший на азербайджанском и персидском языках) был восхищён его исполнением, в 1987 году написал Р.Гулиеву письмо, и переписка между двумя деятелями искусства продолжалась и далее.

Выступавшие на вечере мастера тaрa Бехрад Буньяди и Сонар Наджари подчеркнули, что именно исполнение Рамиза Гулиева сыграло ключевую роль в выборе ими своего профессионального пути. Концерты и мастер-классы маэстро, проведённые в Тегеране, Тебризе, Ардебиле и Зенджане, всегда вызывали большой интерес. Бехрад Буньяди и Сонар Наджари сегодня выступают не только как искусные исполнители на таре, но и как образцовые педагоги, которые обучают своих учеников искусству тaрa на научно-методической основе.

В мероприятии также приняли участие ответственный руководитель и организатор вечера Джалал Шамсузан, чтецы и литературоведы Хамида Ранджбар, Элхам Гурейши, историк- фольклорист Рза Хамрез, гармонист и фольклорист Юсиф Абдуллазимзаде, таристы Рза Хусейни, Ахмет Хазрати, исполнитель на каноне Паниз Сетари, переводчик Эраз Мехмеднежад, исполнитель на нагаре Пли Фаррохи и другие деятели культуры.