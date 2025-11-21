На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Перед многоэтажным жилым домом на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, где произошел пожар, Министерством по чрезвычайным ситуациям был создан специальный штаб.

Сотрудники штаба проводят соответствующую документацию и регистрационные мероприятия. После этого части жителей разрешается забрать необходимые вещи из квартир. Забрав имущество, они временно покидают свои квартиры.

Отметим, что в результате пожара погибли три человека. Бригады скорой медицинской помощи оказали первоначальную медицинскую помощь 15 пострадавшим и доставили их в Клинический медицинский центр с диагнозом отравления продуктами горения.

В общей сложности в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи.

В связи с пожаром сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия. По данному факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся предварительное расследование.

23:10

В многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в районе Ясамаль города Баку, где произошёл пожар, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия.

С целью установления причины возгорания проводятся соответствующие следственные действия, назначены экспертизы.

В результате пожара три человека погибли от отравления продуктами горения, как минимум 20 человек пострадали.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

Общественность будет проинформирована о результатах.

22:54

Личности двух из трех погибших в результате пожара в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в районе Ясамаль города Баку установлены.

Как сообщает Report, ими оказались Арзу Али гызы Гянбарли (2018 года рождения) и Самир Камал оглу Мамедов (1983 года рождения), а также еще один человек.

Отмечается, что бригада скорой медицинской помощи оказала первичную медицинскую помощь 15 пострадавшим и госпитализировала их в Клинический медицинский центр с диагнозом отравление дымом.

Всего в Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

22:35

В Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи сообщили, что 21 ноября 2025 года около 19:50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе столицы.

На место происшествия были направлены 18 бригад скорой помощи.

Медики оказали первичную помощь 15 пострадавшим, после чего они были доставлены в Клинический медицинский центр с диагнозом «отравление дымом».

На данный момент в клинику госпитализированы уже 20 человек, включая пятерых, которые обратились за помощью самостоятельно. Всем пострадавшим продолжают оказывать необходимое лечение.

Также зафиксированы три случая смерти до прибытия врачей.

22:25

В многоэтажном жилом доме по адресу Ясамальский район, улица Мирали Сеидова, 19А, пожар возник в в шахте электроснабжения здания и уже полностью ликвидирован.

По его словам, после поступления информации о происшествии на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

Квартиры были защищены от огня, а жители полностью эвакуированы в безопасную зону.

21:20

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку был потушен.

21:00

На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку.

В связи с поступившим сообщением незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

В связи с пожаром к месту происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Cотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия, проводят мероприятия по безопасности, эвакуации и другие необходимые действия.

Будет предоставлена дополнительная информация.