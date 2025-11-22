Журналист Гейдар Мирза о пожаре: Мы буквально вернулись с того света - ВИДЕО

В Ясамале произошёл пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека: Кёнуль Валибей гызы Гюмбетова, руководитель Бакинского Дома Национального Костюма, Самир Камал оглы Мамедов (1983 года рождения) и Арзу Али гызы Гянбарли (2018 года рождения).

Бригады скорой медицинской помощи оказали первую помощь 15 пострадавшим и доставили их в Клинический медицинский центр. Всего в больницу были госпитализированы 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Журналист Гейдар Мирза, один из жителей дома, поделился личной историей трагедии:

«После тысячи одной аферы и маски, после раздачи мешков денег по судам и соответствующим органам (это он сам говорил, я не клевещу), тот самый хозяин ресторана LOFT, который у судьи заявлял: «у нас вариантов много, мы судом не заморачиваемся», - сжёг наш дом.

Мы выиграли Ясамальский суд. Дважды приезжало İTV, один раз другой канал. Мы всё сделали публичным. Готовились к апелляции. Какой толк?

Есть погибшие. Много пострадавших. Хозяин объекта исчез!

Мы буквально вернулись с того света. Огня я не видел. Но то, что мы пережили в дыму, в тёмном коридоре… Кошки живы, я тоже. Сейчас я у родителей.

Сотрудники МЧС и полиция вытаскивали людей, пока те задыхались. Спасибо вам, ребята. Вы герои!

И тем, кто собирается писать про «спокойствие» и «сдержанность» - мы были сдержанными. Когда незаконно присвоили половину нашего гаража - молчали. Когда превратили помещение под нами в притон - молчали. В суде были сдержанными. И так далее, и так далее.

Мой отец - не олигарх, мать - не звезда шоу-бизнеса. Я - сын учителей, я журналист. И официально с первого числа я безработный. Всё, что у меня было - это квартира, которую купил мой отец. И теперь я не знаю, что будет дальше…»

Отметим, что ситуация остаётся под контролем властей, продолжаются работы по выяснению причин инцидента и установлению всех обстоятельств произошедшего.

В связи с пожаром сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия. По данному факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся предварительное расследование.