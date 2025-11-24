Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

Центр аналитической экспертизы направил в Министерство здравоохранения Азербайджана протокол в отношении клиники "MedAura", после проведенных в ней внеплановых проверок.

Об этом Report сообщили в Центре.

Сообщается, что внеплановые проверки были проведены в клинике 7, 12 и 13 ноября.

"По итогам проверок по выявленным нарушениям были предприняты меры. На основании фактов, содержащих признаки административного правонарушения, составлен протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках. Документ направлен на рассмотрение соответствующих органов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в клинике "MedAura" в Баку молодая девушка впала в кому после ринопластики. Об этом сообщила ее сестра, Ильхама Будаглы, в социальных сетях.