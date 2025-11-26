Джейхун Байрамов с делегацией наблюдал за матчем «Карабаха» в Италии - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и сопровождающая его делегация в рамках официального визита в Италию посмотрели на стадионе в Неаполе футбольный матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Наполи" - "Карабах".
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Момент гордости, демонстрирующий сильные позиции Азербайджана в европейском футболе и поддержку наших национальных чемпионов на международной арене", - говорится в посте.
В свою очередь, Джейхун Байрамов также поделился публикацией в Х, подчеркнув, что "Карабах" с гордостью представляет Азербайджан в Европе.
"После завершения игры мы вместе с президентом ФК "Карабах" Тахиром Гёзялем поприветствовали наших футболистов и выразили благодарность за их выступление против одного из сильнейших клубов Европы - "Наполи". Пожелал им дальнейших успехов в предстоящих матчах", - заявил глава МИД.
Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 2:0.
