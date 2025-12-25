Мехрибан Зейналова выразила благодарность Арзу Алиевой за подаренный приюту автобус - ФОТО

24 декабря для детей, проживающих в приюте Təmiz Dünya, было организовано праздничное торжество, в котором приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

С целью обеспечения удобных и безопасных поездок детей в школу Арзу Алиева подарила приюту новый автобус.

Детская правозащитница, глава Общественного объединения Təmiz Dünya Мехрибан Зейналова выразила на своих страницах в социальных сетях благодарность за подаренный приюту автобус, отметив следующее: «Мы не знаем, как выразить нашу радость. Вчера был потрясающий день. В наш приют пришли в гости - вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева. Они ознакомились с работой приюта и раздали подарки нашим детям. А самая потрясающая новость - нам подарили автобус! Теперь мы сможем ездить на прогулки, в школы и районы на нашем собственном автобусе. Мы безмерно благодарны и очень счастливы!»