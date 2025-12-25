Посол Китая: 2025 год стал знаменательным в истории китайско-азербайджанских отношений

Уходящий год стал одним из самых результативных периодов в истории китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге, посвященном итогам развития двусторонних отношений Азербайджана и Китая за прошедший год.

По словам дипломата, под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева двусторонние связи вышли на наивысший уровень за всю историю — уровень всестороннего стратегического партнерства. Было значительно укреплено политическое взаимное доверие, расширено прагматичное сотрудничество и углублены гуманитарные обмены.

Посол подчеркнула, что дипломатия на уровне глав государств стала ключевой движущей силой развития отношений. В апреле Президент Ильхам Алиев совершил государственный визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с Председателем Си Цзиньпином. По итогам визита было подписано Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, а также 20 документов о сотрудничестве в различных сферах.

В конце августа – начале сентября глава Азербайджанского государства вновь посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, а также в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Эти визиты, как отметила посол, продемонстрировали общую позицию сторон в вопросах защиты международного порядка и противодействия возрождению фашизма.

Было отмечено, что интенсивность взаимных визитов на всех уровнях в 2025 году достигла исторического максимума. Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев дважды посетил Китай, содействуя развитию экономического и торгового сотрудничества. Активное взаимодействие также осуществлялось между правительственными структурами, политическими партиями, деловыми кругами и органами местного самоуправления двух стран.

Посол подчеркнула, что Китай и Азербайджан продолжают тесное взаимодействие и взаимную поддержку в рамках международных организаций, включая ШОС и ООН. Китай поддерживает стремление Азербайджана к вступлению в ШОС, а также его деятельность в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Посол также отметила, что китайская сторона готова и далее углублять многостороннее сотрудничество с Азербайджаном, защищать общие интересы стран Глобального Юга и содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.